Трамп задумал запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Американские власти задумались над тем, чтобы запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в Соединенные Штаты Америки и обратно.

Как сообщает Reuters, Белый дом изучает этот вопрос в свете претензий национальных авиаперевозчиков — они недовольны тем, что конкуренты из КНР вправе выполнять подобные рейсы над территорией России, хотя американским компаниям это запрещено.

Министерство транспорта Соединенных Штатов начало проработку законодательной инициативы для устранения дисбаланса, создающего конкурентное преимущество для китайских перевозчиков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Европа должны вместе противостоять одностороннему запугиванию, исходящему от Соединенных Штатов. Политик призвал объединиться, чтобы "выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду".

Китай ввел жесткие ограничения против компаний из США

Также китайские власти дали жесткий ответ на требования американской стороны прекратить закупки энергоносителей у России. В Пекине подчеркнули, что КНР будет защищать свой энергетический суверенитет и решать вопросы экономической политики самостоятельно.