«Слабость и разобщенность»: на Западе высказались о саммите ЕС по Украине

Саммит ЕС в Копенгагене стал «постыдным проявлением борьбы» за сферы влияния и показал несогласованность позиций европейский стран. К такому выводу пришел в своей статье для The Guardian старший приглашенный научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор.

Неформальный саммит ЕС в Копенгагене проходил с 1 по 2 октября. По данным СМИ, в ходе него обсуждались как вопросы, связанные с Украиной, так и возможное противостояние России.

В частности, одной из тем стала высказанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен идея создания «стены дронов». План предусматривает формирование многоуровневой противовоздушной обороны с улучшенными системами обнаружения и отслеживания. Однако реакция некоторых лидеров ЕС на эту идею во время саммита в Копенгагене «была такой же холодной, как Балтийское море».

По словам Пола Тейлора, лидеры крупнейших держав ЕС воспользовались саммитом, чтобы по сути отклонить предложение Урсулы фон дер Ляйен, подозревая, что «за оборонными инициативами скрывается захват власти».

На Западе раскрыли позицию Евросоюза по Украине

«Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону», — констатировал он.

Эксперт отметил, что европейские лидеры «спорили не только о том, кто должен отвечать за наращивание военного потенциала Европы, но и о том, как финансировать Украину».