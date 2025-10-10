Сегодня невозможно говорить о восстановлении Советского Союза, однако стоит сохранить экономическое пространство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Его слова приводит «Пул Первого».

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — подчеркнул он.

В январе депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что возрождение СССР в том или ином виде неизбежно и может произойти уже в текущем году.

Он обратил внимание, что еще есть континентальные империи, сформированные из народов, веками живущих бок о бок и ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия. Вассерман отметил, что такие империи, даже если по каким-то причинам разваливаются, довольно скоро восстанавливаются. По его словам, Россия является классическим примером континентальной империи, которая не раз распадалась и затем восстанавливалась в большем размере и «в лучшем виде». Как считает депутат, возрождение Советского Союза возможно уже в 2025 году или в ближайшие пару лет.