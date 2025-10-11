Оппозиция Японии может объединиться для перехвата власти

Оппозиционные партии в Японии рассматривают возможность объединиться вокруг одного кандидата на пост премьер-министра, чтобы при голосовании в парламенте обойти лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и перехватить власть после развала коалиции ЛДП и партии "Комэйто". Об этом сообщила газета Nikkei.

Так, лидер главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Ёсихико Нода назвал сложившуюся ситуацию "шансом сменить правительство, который выпадает раз в десятилетие". Он намерен призвать оппозицию объединиться вокруг одного кандидата, чтобы набрать большинство голосов при голосовании в парламенте. Nikkei отмечает, что Нода может поддержать кандидатуру Юитиро Тамаки, лидера более мелкой Народно-демократической партии (НДП).

Однако в НДП осторожно относятся к идее сотрудничества с КДП, поскольку взгляды партий на вопросы, связанные с атомной энергетикой и оборонной политикой, расходятся. Сам Тамаки при этом отмечал, что готов возглавить правительство.

Другая оппозиционная партия, "Общество обновления Японии", чье участие необходимо для формирования коалиции, как пишет газета, наблюдает за ситуацией со стороны. "Если КДП серьезно настроена убедить НДП сформировать коалицию, мы внимательно их выслушаем", - сказал ее лидер Хирофуми Ёсимура, отметив, что шансы на то, что соглашение будет достигнуто "не очень высокие".

Если же оппозиционные партии не смогут объединиться, новый лидер ЛДП, консервативный политик Санаэ Такаити, будет избрана премьером, несмотря на развал коалиции с "Комэйто", и станет первой женщиной на посту главы правительства.

Лидер центристской партии "Комэйто" Тэцуо Сайто заявил накануне о разрыве коалиции с ЛДП. Разногласия связаны, в том числе, с финансовыми скандалами, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинул ряд тяжеловесов ЛДП, однако Такаити уже дала понять, что не только вернет многих из них в ряды партии, но и назначит на высокие должности в своей администрации.