Созданный и фактически начавший существовать в 1993 году Евросоюз изначально был придуман для региональной интеграции. Задумывалось, что блок станет средством объединения государств, которые будут входить в этот созданный единый организм. За 30 с небольшим лет Евросоюз, кажется, исчерпал все возможности сохранить единство и приближается к своему неминуемому краху. Причин этому немало: от экономических факторов до внутренних политических игр. Попробуем проанализировать, что происходит в блоке и почему всё чаще даже западная пресса начинает говорить о крахе блока.

Капкан Урсулы

Никто, наверное, не поспорит: говоря о Евросоюзе, каждый в первую очередь представляет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Бессмысленную и беспощадную.

Всё чаще внутри евроблока поднимается вопрос импичмента главы ЕК. По-другому её вряд ли сместить с трона Комиссии. Она прижала его своими невыдающимися достоинствами, видимо, навсегда.

Ясно, что на фоне неэффективного управления, которым без сомнений фон дер Ляйен отличилась за всё время своего управления ЕК, внутри блока возросло недовольство её нескончаемым присутствием в самых верхах ЕС. И это после её первоначальной профессии…

Особенно эта «урсулкина оппозиция» перешла в стадию брожения в июне 2024 года, когда прошли выборы в Европарламент. Тогда одной из основных тем обсуждения стала тема назначения будущего руководства Брюсселя. И уже тогда, когда ещё было не вполне понятно, кто на какое место заскочит, было вполне ясно одно – Урсула останется.

Объяснения были разные. Наиболее предпочтительная для публикации версия (не слишком бьющая по общему авторитету ЕС) заключалась в том, что, мол, Евросоюз переживает непростое время, много конфликтов, в урегулировании которых Европа якобы должна участвовать, сейчас обновления ей ни к чему.

Кулуарно же многие еврочиновники шёпотом и анонимно признавались: фон дер Ляйен сделает всё, чтобы остаться у власти. Ещё бы! Наворотила мошеннических дел за время управления ЕК, пока уходить рано, иначе точно внутриевропейского трибунала не избежать.

Так получилось, что и вокруг неё собрались лишь приближённые. История с Шарлем Мишелем её явно многому научила, а поэтому владычица всея Европы стала осмотрительнее. Однако действительность трудно замаскировать фанерными успехами.

Тогда громче и смелее всех в Европе традиционно заговорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что Европейская народная партия (главная сила Европы) под руководством Манфреда Вебера, взявшего на себя «дьявольскую роль», окончательно встала на сторону левых и либералов, сформировав провоенную, антиэкономическую и промиграционную коалицию, ускоряя движение Европы к войне.

Согласно исследованию проекта «Századvég Europe», в рамках которого изучалось общественное мнение об Урсуле фон дер Ляйен и деятельности её Европейской комиссии в 2023 и 2024 годах, наблюдается широкое недовольство. В последние годы Европейский союз столкнулся со значительными трудностями, включая миграционное давление и экономические неурядицы. Опрос показал, что европейская общественность в целом недовольна усилиями Еврокомиссии по урегулированию кризиса, при этом фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия получили особенно негативные оценки.

В 2023 году более трёх четвертей (77%) респондентов, высказавшихся по этому вопросу, негативно отнеслись к брюссельской бюрократии. К 2024 году 55% ​​негативно отнеслись к самой Урсуле фон дер Ляйен. Это недовольство проистекает из несоответствия политики брюссельской элиты ожиданиям европейских граждан. Опрос показал, что значительное большинство европейцев недовольны тем, как Брюссель решает миграционный кризис (63%), а также усилиями по сдерживанию инфляции и цен на энергоносители (63%).

Здесь очень кстати вспоминается недавняя история, произошедшая совсем недавно в одной из самых бедных страны Европы – Болгарии. Когда глава ЕК приехала в пловдивский Сопот дабы протолкнуть идею строительства дополнительных заводов по производству боеприпасов, болгары встретили её радушными возгласами «Нацистка!» и «Урсула несёт войну, Болгария хочет мира!». Не столь приятный факт для «популярной» во всём блоке главы ЕК.

Всё это тянется за фон дер Ляйен давно. И даже когда шла речь о её втором сроке, мало кто в Европе приветствовал это с воодушевлением. Глава ЕК это чувствовала и стала судорожно пытаться сколотить какую-то поддержку и даже наладить отношения с некогда ненавистными радикально правыми. У каждого были свои требования, на которые Урсулка впопыхах соглашалась, всем всё обещала, но по факту никого ничем не удовлетворяла (не тот уже возраст).

Такая политическая амбивалентность стала намеренной и тактической, несмотря на то что это всё ставило под угрозу её переизбрание. Но получилось всех обвести вокруг пальца (несмотря на то, что некоторое время она даже особо на публике не выступала), но вряд ли основанное на обмане сможет продержаться долго. И дело не только в Урсуле фон дер Ляйен, которая просто-напросто приближает крах ЕС.

Дифференцированная интеграция

Быть в блоке, но выстраивать политику в обход блока. Эта ситуация вполне типична для современного Евросоюза. Эти процессы объединены в одно понятие – дифференцированная интеграция.

По сути, это идея о том, что государства-члены ЕС не всегда должны действовать согласованно, и что некоторые из них могут быть более интегрированы, чем другие. Явление не новое и, по убеждению многих западных аналитиков, могущее стать более популярным в ближайшие годы.

В список наиболее ярких примеров такой интеграции входят Шенгенская зона, еврозона, Бенилюкс, Вишеградская группа… А ещё Северный совет и так далее, и так далее.

Почему некоторые страны-члены ЕС сооружают собственные коалиции, которые, по сути, не особо имеют в виду позицию Брюсселя? Среди зарубежных аналитиков существует устойчивая убеждённость в том, что в последние годы бытующие процедуры ЕС неоднократно оказывались неадекватными его возросшей геополитической роли. В эпоху быстро меняющихся чрезвычайных ситуаций Союз часто медленно реагировал на меняющиеся обстоятельства.

Мы видим это очень отчётливо прямо сейчас вокруг украинского кризиса. Как только США стали всё больше скидывать с себя мантию «мирового решалы» и возлагать большую ответственность на Европу, в Союзе усилились споры и недоговорённости.

Ситуация с отправкой войск на Украину: так называемая «коалиция желающих» готова на всё, но вот более отдалённые от этой коалиции государства Европы принципиально не понимают, к чему всё это. Нет консенсуса, одним словом. Как и нет консенсуса в вопросе увеличения расходов на национальную оборону.

Более того, чисто политические сдвиги в разных европейских государствах сразу же бьют по брюссельской верхушке. Так уже упоминавшийся Орбан фактически стал главным нарушителем спокойствия в Евросоюзе. Иногда даже голосования при помощи удивительных махинаций в обход Венгрии проводят.

Неудивительно, что Орбан будет искать таких же буйных малых в европейском окружении и начнёт пытаться создать нечто отдельное от Брюсселя. Так, например, интересно сближение Виктора Орбана с премьером Словакии Робертом Фицо. Более того, они вдвоём нередко в свой круг впускают пусть и не входящую в Евросоюз, но стремящуюся туда Сербию. Чем не ещё один пример дифференцированной интеграции? Вполне объяснимый, к слову.

Показательно. Хотя Европейский парламент предложил далеко идущие изменения в договоры для повышения эффективности действий ЕС, эти предложения застряли в Европейском совете из-за неспособности государств-членов достичь согласия.

В связи с тем, что реформа договоров представляется всё менее вероятной, Европейская комиссия недавно вдруг заявила, что внутренняя дифференциация должна быть «частью уравнения» для расширения ЕС. То есть, всё большая фрагментация некогда единого блока. А смысл тогда всех этих евроорганизаций тогда?

Нормализация дифференцированной интеграции представляется аналитикам потенциально опасной для Евросоюза. Да, тупиковые ситуации, возможно, удастся разрешить подобным образом. Однако это может поставить под угрозу уже существующие интеграционные достижения, такие как единый рынок. Более того, так агрессивно продвигаемая Брюсселем идея «общей европейской идентичности» может перестать иметь смысл, если национальные политики будут осуществляться за спиной и без контроля высоких европейских кабинетов.

Курс на развал

«Явные признаки развала» Евросоюза заметили ещё в 2023 году. Проблемы, возникшие в результате экономического кризиса 2008 года, рост числа просителей убежища, желающих проживать в ЕС, и голосование Великобритании за выход из организации – всё это не могло не стать сигналом накопившихся проблем.

Ошибочна была сама цель ЕС – создание политического союза с единым будущим. Но страны Европы имеют свою собственную историю и культуру, и многие не хотят менять свою национальную идентичность на европейскую. Ясно, почему сейчас так сильны и популярны националистические движения.

Все входящие в ЕС страны имеют разные по потенциалу экономики. Иногда они несовместимы друг с другом, а в условиях внутриевропейских махинаций это различие для некоторых членов ещё и обидно.

Из этого вытекает следующая проблема – более сильные экономики могут диктовать собственные правила и навязывать собственные модели другим. Из-за этого та же Греция пережила резкий экономический спад. Отчасти это случилось из-за того, что ФРГ фактически ввела меры жёсткой экономии в обмен на кредиты.

Непосредственно граждане ЕС мало что решают в общей судьбе, что сейчас вызывает особое сопротивление. Никто не хочет слушать людей, когда они кричат о нежелании быть втянутыми в какую-либо войну. Метод запугивания работает безотказно: так европейских граждан уговаривают, что эти планы Брюсселя имеют смысл и почву.

Никто никуда не прятал бюрократию эпических масштабов, при которой деньги тратятся куда угодно без особого контроля верхов. Иногда сами верха в этом задорно участвуют.

Как выразился один из аналитиков Пэт Конделл, «Европейский союз очень популярен среди политиков, потому что он им очень выгоден. Он был создан для их блага. Он не так хорош для избирателей, потому что лишает их права голоса – ещё одна причина его популярности среди политиков. Сегодня мы, европейцы, больше не принимаем большинство собственных законов. Их нам навязывают люди, которых мы не выбирали и не можем сместить».

И это лишь малая часть всех проблем. Итог всё равно один. И он уже кажется всё более неизбежным.