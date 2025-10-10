Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России
Единственной «большой стратегией» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является урегулирование отношений с Россией.
В противном случае глава Белого дома рискует остаться в «геополитическом одиночестве», такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
Раскрыты роли спецпосланника и зятя Трампа в урегулировании конфликта в Газе
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин похвалил американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что американский лидер «защищает национальные интересы свои так, как он их определяет».