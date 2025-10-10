Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

Единственной «большой стратегией» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является урегулирование отношений с Россией.

В противном случае глава Белого дома рискует остаться в «геополитическом одиночестве», такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Важно сознавать, что нормализация с Москвой — это единственная "большая стратегия" Трампа, который иначе окажется в полной самоизоляции и вне игры, когда даже поговорить не с кем, а он еще не все сделал для мира во всем мире (вспомним его заявку на ядерное разоружение)», — напомнил Яковенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин похвалил американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что американский лидер «защищает национальные интересы свои так, как он их определяет».