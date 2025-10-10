Раскрыты роли спецпосланника и зятя Трампа в урегулировании конфликта в Газе

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа на этой неделе зашли в тупик, пока в них не вмешались спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Все шло очень медленно. Не было никакого желания идти на уступки по ключевым вопросам», — рассказал один из источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным источников, после прибытия Кушнера и Уиткоффа в Шарм-эль-Шейх переговорный процесс заметно ускорился, а стороны проявили готовность принять предложенные условия. Их появление, как отмечается, свидетельствует о возросшем давлении со стороны администрации Трампа на Израиль и ХАМАС.

Сообщается, что Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле на выходные, чтобы убедиться в реализации первого этапа мирной сделки по Газе.

Трамп пообещал восстановить Газу

Ранее Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного главой Белого дома. Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».