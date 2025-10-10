Пока вы спали: социалистический рай в КНДР и предложение Грузии начать войну с Россией

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине

В 2022-2023 годах Польша потратила на помощь Украине 106 млрд злотых (около 29 млрд долларов). Это эквивалентно почти 4% ВВП страны, пишет РИА новости со ссылкой на издание WNP.

"В 2022-2023 годах расходы польского правительства на помощь Украине и ее гражданам, проживающим в Польше, составили 106 миллиардов злотых - эквивалент 3,83 ВВП - вместе с военной помощью", - пишет издание.

Среди военной помощи 586 бронированных машин, 137 артиллерийских систем, 318 танков.

Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын заявил, что сделает свою страну "самым замечательным в мире социалистическим раем". Об этом он сообщил на торжественном собрании в честь 80-летия партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем", — сказал Ким Чен Ын.

Отмечается, что мероприятие состоялось в четверг на стадионе "1 мая" в Пхеньяне. Когда глава страны вышел на трибуну под звуки марша, в небе над столицей вспыхнули фейерверки. Все участники воздали почести "выдающемуся вождю", который открыл период бурного развития в строительстве революционной партии.

Мэр Тбилиси: посол западной страны предлагал Грузии начать войну с Россией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что после начала боевых действий на Украине в 2022 году посол одной из стран Запада предлагал Грузии начать войну с РФ. По его словам, задача состояла в том, чтобы "продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую борьбу", пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Imedi.

"Посол одной из стран [Запада], который встречается с премьер-министром страны и говорит: "Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну", - сказал Каладзе в интервью.

Отмечается, что он не стал уточнять, посол какой страны предлагал Грузии вступить в войну.

Норвегия запускает программу по беспилотникам

Норвегия запускает 10-летнюю программу по БПЛА под эгидой сухопутных войск страны. На нее планируется выделить почти 150 млн долларов, заявил главнокомандующий норвежскими сухопутными войсками Ларс Лервик, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету VG.

"Сегодня я объявляю о запуске... программы БПЛА сухопутных войск. Мы будем выделять 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) в течение следующих десяти лет для ускорения испытаний, (разработки - ред.) инноваций и закупок", - заявил военный.

Лервик отметил, что поставка нового "роя БПЛА" будет уже на следующей неделе. Сейчас в распоряжении норвежцев есть три подобные системы.

Молдавию могут вовлечь в войну, заявила Таубер

Исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила, что Россия в новой военной стратегии Молдавии была названа угрозой. По ее мнению, следующий шаг - вовлечение страны в войну по указке Брюсселя, пишет РИА Новости.

"Впервые за всю историю независимой Молдовы власть прямо называет российский миротворческий контингент в Приднестровье "военной угрозой". Те самые миротворцы, которые не дали Молдове повторить судьбу Донбасса, теперь вдруг стали врагами. Почему? Потому что так велит Брюссель и кураторы Майи Санду (президента Молдавии - ред.). Мы с коллегами по блоку "Победа" давно предупреждали: поддержка ЕС далеко не бесплатна. И вот спустя неделю после парламентских выборов Россия официально объявлена угрозой. Следующий этап - вовлечение нашей страны в войну. В этом мире ничего не делается даром", - сказала Таубер.

Она также обратила внимание на то, что по новой стратегии Молдавия должна увеличить армию на 30%, довести расходы на оборону до 1% ВВП, перейти на стандарты НАТО и фактически встроить себя в военную систему Евросоюза.

Кроме этого, Таубер рассказала, что из-за новой военной доктрины на территории Молдавии могут появиться иностранные военные базы, сообщает РИА Новости.