Шансы Трампа на Нобелевскую премию мира оценили

Шансы президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира не очень высоки, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Дело в том, что Нобелевский комитет довольно либерально настроен, и Трамп для них чужой и даже во многом враждебный по взглядам политик, объяснил политолог.

«Плюс, как мы видим, безуспешными были попытки администрации Трампа оказать давление на Норвегию. Они же угрожали Норвегии тарифами в рамках торговой войны, но в итоге ни к чему это давление не привело. Ну и последний момент состоит в том, что в Норвегии недавно выборы проходили. Если бы на них победили правые, союзники Трампа, тогда можно было бы надеяться, что Нобелевская премия Трампу достанется, но в итоге выиграли левые, и, соответственно, это тоже уменьшает шансы Трампа на эту самую Нобелевку», — рассказал Дудаков.

Для Трампа получение Нобелевской премии мира — это незакрытый гештальт, который тянется еще с первого срока, когда он не получил ее за соглашение Авраама, убежден американист.

«Как мы знаем, в свое время Бараке Обаме эту самую премию вручили авансом в 2009 году, и никакие надежды, которые возлагались на Обаму, он, в общем-то, не воплотил в жизнь. И у Трампа на тот момент уже образовался довольно серьезный конфликт с Обамой. И на самом деле этот самый конфликт был одной из причин, почему Трамп вообще пошел в публичную политику и решил избираться президентом Соединенных Штатов. Вот, и Трамп полагает, что все-таки он в гораздо большей степени заслужил получение Нобелевской премии, чем Обама», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп торопится заключить сделку между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по сектору Газа, чтобы успеть повлиять на решение по присуждению Нобелевской премии мира. Однако уточняется, что эксперты скептически относятся к тому, что беспрецедентная лоббистская кампания американского лидера принесет плоды.