Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на концерте российских артистов в Пхеньяне и лично поблагодарил их. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На концерте, которые прошел в театре «Мансудэ», выступили популярные певцы России, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. Концерт был посвящен 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — сказано в сообщении ЦТАК.

В нем также говорится, что артистам из РФ передали корзину цветов от имени северокорейского лидера.

До этого лидер КНДР посетил музей истории Трудовой партии Кореи. В ходе своего визита он выступил с речью, в которой призвал партийных членов избавиться от бюрократических пороков, приспособленчества и злоупотребления служебным положением.

Ранее Ким Чен Ын заявил о поддержке России в защите ее суверенитета и территориальной целостности.