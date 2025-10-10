Литва, будучи маленькой европейской страной с населением менее 3 миллионов человек и площадью всего 65 000, умудряется вести довольно резкую внешнюю политику. Как отметили китайские журналисты, Вильнюс умудрился рассориться как с Россией, так и с Китаем, пытаясь создать им обоим неприятности. В итоге эти авантюры дорого обошлись для самой Литвы. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Дипломатические авантюры Литвы с треском провалились», – пишут авторы китайского издания.

В 2021 году страна предприняла странную попытку привлечь внимание США, открыв представительство Тайваня на своей территории. Этот шаг вызвал громкий дипломатический скандал и стал красной чертой для Китая, который долгое время оставался важным торговым партнером Литвы. В результате отношения между двумя странами резко ухудшились.

Что касается России, то литовские власти несколько лет назад фактически разорвали все связи с ней, поддерживая санкции против РФ и призывая Европейский Союз вводить новые меры, надеясь нанести максимальный ущерб российской экономике.

Китайские обозреватели отмечают, что Литва решилась бросить вызов России и Китаю на международной арене, полагая, что сможет заручиться поддержкой США и Тайваня для улучшения своей экономики. В начале этого процесса Вильнюс был полон энтузиазма и насмехался над своими оппонентами, радуясь введению новых санкций против России. Однако вскоре ситуация изменилась, и теперь смеются Путин и Си.

Торговый оборот Литвы с Китаем и Россией значительно сократился, что стало серьезным ударом по экономике страны. В результате Вильнюс столкнулся с множеством проблем: уровень безработицы здесь выше среднего по ЕС, многие предприятия закрываются, а молодежь уезжает в более развитые страны Европы. Очевидно, что Вильнюс переоценил свои возможности, пытаясь соперничать с Москвой и Пекином. Надежды на экономическую помощь от США и Тайваня также не оправдались, передает АБН24.

