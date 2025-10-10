Дуров сделал признание в свой день рождения

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому 10 ноября исполнился 41 год, сообщил, что он не хочет отмечать свой день рождения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, у его поколения «осталось мало времени» для спасения свободного интернета.

«То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля», — написал он.

В качестве примеров основатель Telegram привел введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в Европейском союзе. Вместе с тем предприниматель обратил внимание на преследование за критику чиновников в ФРГ, тюремные сроки за твиты в Соединенном Королевстве, а также уголовные расследования, которые во Франции ведут против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.

«Темный, дистопический мир приближается быстро — пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять. Нам внушили ложь. Нам заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить все, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова», — заявил Дуров.

По мнению основателя Telegram, его поколение, «предав наследие» своих предков, «выбрало путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому».

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — добавил предприниматель.

До этого Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса.

Ранее Дуров заявил о гордости за Telegram.