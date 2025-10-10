лава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что Европарламент (ЕП) превратился в соучастника преступлений президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат также назвал Европарламент рассадником русофобии.

«Сегодня его верхушка превратилась в штаб по поддержке террористического режима Зеленского и соучастника всех его преступлений», — написал он.

В заявлении Зеленского заметили необычную деталь

По словам Слуцкого, в ЕП большинством голосов приняли резолюцию с призывом разрешить Киеву бить западным оружием по целям в РФ без ограничений и сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Европейского союза. Также в резолюции обвиняют Москву в гибридной войне дронов и терроризме.

«Их не смущает отсутствие доказательств "страны — происхождения" БПЛА», — заявил депутат.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Обращаясь к правительству России, он призвал «не приходить жаловаться» в таких случаях.

До этого с призывом сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран НАТО выступил президент США Дональд Трамп.