В европейской стране появились плакаты с Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода
Плакаты с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода появились на улицах Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов!», — написано на плакате.
Ранее сообщалось, что Евросоюз введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна покупает российскую нефть открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями.