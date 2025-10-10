США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в США. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что американские перевозчики давно подвергают критике действующее разрешение для компаний из Китайской Народной Республики (КНР) летать над территорией РФ при условии, что правительство Штатов запретило подобные перелеты отечественным авиакомпаниям.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ разрешил авиакомпании Air Serbia летать в Китай через Россию. Ведомство согласовало включение Шанхая в таблицу маршрутов, которая является приложением к двустороннему соглашению о воздушном сообщении между странами.