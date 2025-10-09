Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп, комментируя свои шансы на получение Нобелевской премии мира, заявил, что первым в истории «остановил восемь войн». Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее американский лидер говорил, что положил конец шести конфликтам и намеревается завершить войну в Газе и конфликт на Украине.

«Никто в истории не мог остановить восемь войн за девять месяцев, а я остановил восемь. Такого никогда раньше не случалось, но им нужно делать то, что они делают, и что бы они ни сделали, то пусть будет так. Я сделал это не для этого [премии], я сделал это потому, что спас много жизней», — заметил Трамп.

Напомним, что в 2025 году на рассмотрение поступило в общей сложности 338 кандидатов на Нобелевскую премию мира, среди которых 244 физических лица и 94 организации.

Трамп высказался о Нобелевской премии Обамы

9 октября представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм заметил, что Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира 2025 года. Он заметил, что результаты будут опубликованы в пятницу, 10 октября.

Ранее Трамп сообщил, что не рассчитывает получить награду, так как подозревает, что «они [организаторы] отдадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал». Он подчеркнул, что такой результат станет «большим оскорблением» для США.