Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испанию стоит «вышвырнуть» из НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал из-за недостаточно высокого, по его мнению, уровня военных расходов. Говоря о том, будет ли Испания увеличивать ассигнования на оборону, Трамп заявил, что эту страну можно исключить из состава альянса.

«У них нет оснований не делать это. Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что он усиливает давление для достижения сделки по Украине.