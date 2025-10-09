Нетаньяху встретился с Уиткоффом в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который приходится зятем американскому главе Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Отмечается, что встреча проходит параллельно с заседанием правительства. По его итогам израильские министры должны утвердить соглашение по урегулированию в секторе Газа.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу» предложенного американским главой мирного плана. На этом этапе, по его словам, должно произойти освобождение израильских заложников и отвод войск Израиля к согласованной линии. В воскресенье, 12 октября, Трамп планирует поехать в Египет для официального подписания сделки между Израилем и ХАМАС.