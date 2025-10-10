Посол одной из стран Запада после начала российско-украинского конфликта в 2022 году предлагал Грузии начать войну с Россией. Об этом в интервью Imedi заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, посол предложил начать боевые действия против РФ, в этом случае грузинскую сторону обеспечили бы военной техникой. Основная задача Грузии заключалась в том, чтобы продержаться 10 дней, а после — перейти на партизанскую войну, добавил Каладзе.

Кандидат от правящей партии Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси

В июле председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сторонникам противостояния с Россией на Западе страна нужна только как территория для «второго фронта».

По его словам, гражданам Грузии интересна только территория Грузии, чтобы проводить собственную политику по отношению к России.

Он предположил, что, если бы сейчас у власти находились оппозиционеры, то «против России были бы введены санкции, в ответ же Грузия получила бы тяжелый экономический удар».

Ранее Грузия заявила о продолжающемся давлении со стороны «глобальной партии войны».