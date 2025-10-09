Трамп заявил об усилении давления для достижения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Да. Да. Мы усиливаем давление. Мы вместе наращиваем обороты», — сказал Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом, отметив, что имеет в виду НАТО, а также поставки оружия Украине.

Американский глава добавил, что считает конфликт России и Украины худшим со времен Второй мировой войны. По его мнению, в конечном итоге он будет разрешен.