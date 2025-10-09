Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ООН должна отреагировать на поставку Турцией дронов в самопровозглашенную республику Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция должна соблюдать резолюцию СБ ООН и прочие международные нормы. Он также призвал Анкару прекратить вооружение Косово, поскольку действия Турции оказывают огромное значение на регион. При этом, Вучич подчеркнул, что Сербия хочет поддерживать с Турцией хорошие отношения.

«Более года назад в разговоре в представительстве Турции при ООН <...> я попросил президента Эрдогана, чтобы прекратили вооружать Приштину, присутствовал он сам и его ближайший соратник и министр иностранных дел Хакан Фидан. Я просил их и указал на резолюцию СБ ООН 1244 и на другие акты», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Запад и Турция активно вооружают самопровозглашенное Косово.