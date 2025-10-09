Трамп оценил угрозу Финляндии со стороны России

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме, что защитит Финляндию в случае нападения. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты спросили американского лидера, нападет ли Россия на Финляндию и будут ли США в случае гипотетического вторжения защищать союзника.

«Не думаю, что это [нападение] произойдет. Думаю, что вероятность этого очень-очень мала. Вместе с тем, я сделаю это [приму меры для защиты страны]. Они [финны] являются членами НАТО», — ответил Трамп.

Президент заметил, что США купят ледоколы у Финляндии, всего будет построено 11 судов.

Кроме того, Трамп поинтересовался у собеседника, сколько лет республика ведет «непрямую войну с Россией».

Стубб с улыбкой отметил, что Россия и Финляндия наладили отношения в 14 веке после примерно 30 войн. Кроме того, по его словам, на финской границе все было спокойно после Советско-финской и Второй мировой войн.

«Но я имею в виду, что во многом это связано с тем, что у нас на самом деле очень большая армия. Это самая большая армия в Европе», — заметил финский лидер.

Напомним, что земли, на которых в настоящее время находится Финляндия, принадлежали Швеции (с 1104 по 1809 годы), Российской империи (1809-1917 годы). Республика получила независимость только в 1917 году.