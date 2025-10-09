Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о передаче Киеву ракет Tomahawk для выдвижения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира звучат абсурдно. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Они просто сумасшедшие», — написал эксперт, говоря о заявлениях Зеленского.

Также Филиппо призвал прекратить поддержку лидеров, разжигающих конфликт. По его словам, необходимо остановить губительные поставки вооружения Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что это «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

В свою очередь, аналитик Гленн Дизен заявил, что условия Владимира Зеленского по выдвижению президента США на Нобелевскую премию мира опасны.