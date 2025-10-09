Еврокомиссия расследует дело о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Специалисты Еврокомиссии проведут расследование в свете публикаций в СМИ о разведывательной деятельности венгерских спецслужб в учреждениях Евросоюза. Об этом пишет EUobserver.

Накануне венгерский портал Direkt36 сообщил, что в 2010-х годах разведка страны начала шпионить в Брюсселе против ЕС и пыталась вербовать венгров, работающих в европейских институтах.

Так, заметили журналисты, дипломат из постпредства Венгрии в Брюсселе, фактически — сотрудник венгерской разведки, постоянно приглашал на встречи сотрудника ЕК, этнического венгра.

«Мы создадим внутреннюю группу для расследования этих обвинений», — отметил представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Ранее сообщалось, что 2 октября правоохранители арестовали сотрудника Службы безопасности Бельгии за шпионаж в пользу Китая.