Президент Аргентины исполнил рок-песни на концерте и вызвал скандал

Президент Аргентины Хавьер Милей исполнил рок-песни на концерте и вызвал скандал. Об этом сообщает CNN.

Президент Аргентины Хавьер Милей вышел на сцену, чтобы провести презентацию своей книги, превратившуюся в рок-концерт. Этот шаг порадовал его поклонников, но вызвал критику со стороны оппозиции, обвинившей его в оторванности от экономических проблем страны. Хавьер Милей исполнил девять рок-каверов, в том числе такие песни, как «Demoliendo Hoteles» Чарли Гарсии и «Libre» Нино Браво. Треки связаны с сопротивлением угнетению и отсылают к последней военной диктатуре в Аргентине и диктатуре Франко в Испании.

6 августа Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях. Газета Nacion подсчитала, что за 100 дней Милей использовал в интервью, речах и заявлениях в соцсетях 611 оскорблений. А всего с момента вступления в должность президента Аргентины Милей произнес более 4 тысяч оскорблений и уничижительных выражений в адрес политических оппонентов.