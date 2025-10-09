На Украине предложили переименовать копейки в «шаги» ради «десоветизации»

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о переименовании разменной монеты копейки в «шаг». Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское СМИ.

Отмечается, что данную инициативу долгое время продвигал председатель Национального банка страны Андрей Пышный, но в результате ее официальными авторами стали пять народных депутатов во главе с председателем парламента Русланом Стефанчуком. В Раде законопроект объяснили «кампанией по десоветизации». При этом идею жестко критиковали на финансовом рынке, называя «откровенным популизмом и непродуктивным расходованием госсредств».

«Из-за роста инфляции и снижения покупательской способности нацвалюты финансисты призывают в принципе отказаться от разменных монет, округлив цены до одной гривны», — говорится в тексте.

Указывается, что на Украине осталось всего две вариации разменных монет номиналом десять и 50 копеек. При этом с 1 октября Нацбанк уже начал изымать из обращения десять копеек и остановил их чеканку.