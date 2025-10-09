Фильм расследователя подрыва «Северных потоков» собрал овации в Нью-Йорке

Документальный фильм «Утаивание» собрал овации на спецпоказе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля — картина посвящена карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его наиболее известным расследованиям, среди которых есть публикация о подрыве ниток российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

© Danish Defence

Отмечается, что фильм рассказывает о нескольких расследованиях Херша. Среди них — резня в Сонгми во время войны во Вьетнаме, пытки заключенных в Ираке, а также расследование подрыва «Северных потоков». При этом, за последнее расследование Херш подвергся критике, так как при работе он использовал только один источник.

«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — объяснил он.

