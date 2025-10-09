ХАМАС: война в Газе завершена

Халиль аль-Хайя, глава переговорной группы палестинского движения ХАМАС, объявил об окончании войны в секторе Газа. Об этом пишет Reuters.

Представитель движения уточнил, что ХАМАС получил гарантии от США и других посредников по урегулированию конфликта с Израилем, что война закончена.

Аль-Хайя заметил, что в рамках сделки на следующей неделе будут освобождены 250 палестинцев, пожизненно осужденных Израилем, и еще 1,7 тыс. выходцев из сектора Газа, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

Кроме того, в рамках реализации договоренностей будет осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Его слова пока не получили подтверждения со стороны Израиля и посредников, пояснили журналисты.

Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем отметил, в свою очередь, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Он добавил, что точное время вступления в силу соглашения объявят посредники.