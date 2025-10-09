В Раде предложили убрать Кличко с поста мэра Киева

Глава фракции партии «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

О том, что Витренко инициировал проект решения о выражении недоверия Кличко стало известно еще в сентябре. Теперь же он зарегистрировал его в Киевсовете.

«Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус», — сказал Витренко.

Предполагается, что на место Кличко могут назначить главу киевской военной администрации Тимура Ткаченко.