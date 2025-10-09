Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стоит перед выбором — признать независимость Тайваня или его принадлежность Китаю. Вопрос обостряется тем, что КНР все активнее отрабатывает силовой захват Тайбэя на своих военных учениях, пишет газета «Взгляд».

В статье отмечается, что Тайвань надеется на помощь США, взамен демонстрируя свою лояльность, например прекратив закупки российской нефти. Также остров заявил о планах инвестировать 165 миллиардов долларов в завод в Аризоне, производящий полупроводники.

Пекин продолжает работать над стратегией территориальной целостности, отдавая предпочтение не силовому сценарию, а политическому. В итоге Трамп может оказать Китаю услугу и получить за это инвестиции в один триллион долларов.

«С одной стороны — просто слова о том, что Тайвань — часть Китая, которые ничем не обяжут следующего президента США, а с другой — инвестиции на триллион долларов», — указано в материале.

Под инвестициями понимается экспорт сои из Соединенных Штатов в Китай, который снизился с трех миллиардов в год до нуля. Это стало ответом Пекина на торговую войну, которую начал глава Белого дома.

Тайвань будет сотрудничать с США в области высоких технологий

Ранее сообщалось, что китайские власти ведут переговоры с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа об отмене некоторых ограничений на сделки в США. Bloomberg отмечает, что Пекин готов сделать большие инвестиции в американскую экономику.