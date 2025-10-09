На премьера Бельгии готовили покушение с помощью беспилотников

Полиция Бельгии задержала в Антверпене троих мужчин, которых подозревают в подготовке покушений на бельгийского премьер-министра Барта де Вевера и ряд других политиков. Об этом пишет Het Laatste Nieuws (HLM) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, в четверг, 9 октября, Федеральная судебная полиция Антверпена провела четыре обыска с участием DOVO, кинологов с собаками и специализированных подразделений федеральной полиции (DSU).

Стражи порядка задержали троих подозреваемых, обнаружили взрывчатку, 3D-принтер, пакет со стальными шариками, готовое самодельное взрывное устройство и чертежи беспилотников.

Источник заметил, что все трое задержанных проживают в Антверпене и имеют бельгийское гражданство.

Двое подозреваемых в настоящее время допрашиваются Федеральной судебной полицией и завтра, 10 октября, предстанут перед судьей. Третий подозреваемый был освобожден в связи с недостатком улик.

В полиции предположили, что подозреваемые планировали с помощью беспилотников совершить атаки на премьера и других высокопоставленных чиновников.

Министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что задержание членов террористической ячейки позволило предотвратить «атаку на основы демократии».