Трамп пообещал восстановить Газу

Президент США Дональд Трамп пообещал после заключения мирной сделки восстановить сектор Газа. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании кабинета министров в Белом доме Трамп заявил, что США «создадут условия, пригодные для жизни людей».

«Сейчас в Газе жить невозможно», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу» предложенного американским главой мирного плана. На этом этапе, по его словам, должно произойти освобождение израильских заложников и отвод войск Израиля к согласованной линии.