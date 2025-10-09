Трамп заявил о бунте в Демпартии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в рядах Демократической партии США происходит «бунт» из-за несогласия членов с отказом партийного руководства прекратить шатдаун американского правительства. Об этом пишет РИА Новости.

В США 1 октября начался шатдаун — временная остановка работы правительства. Это было вызвано тем, что республиканцы и демократы не смогли договориться по ряду ключевых параметров бюджета.

«Для них положение становится хуже. В Демократической партии бунт, потому что они [рядовые члены партии] хотят остановить [шатдаун]», — отметил Трамп.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что демократы намеренно блокируют соглашение по бюджету, стремясь продемонстрировать политическую борьбу внутри собственной партии.