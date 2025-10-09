Трамп пообещал «великое время» для Ближнего Востока

На Ближнем Востоке в ближайшее время произойдут грандиозные события, заявил в беседе с журналистами New York Post президент США Дональд Трамп.

Накануне стало известно, что вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Это будет великое время для Израиля и всего Ближнего Востока. Весь мир объединился, но Ближний Восток объединился впервые за 3000 лет», — отметил Трамп.

Президент США заметил, что предстоящая неделя станет богатой на грандиозные исторические события.

Трамп уточнил, что намеревается отправиться на Ближний Восток вечером в воскресенье, 12 октября.