СМИ: законы времен после Второй мировой не дают Германии сбивать дроны

Законы времен после Второй мировой войны мешают армии Германии сегодня расширить свои полномочия по уничтожению беспилотников над ФРГ. На такую деталь в немецком законодательстве обратила внимание газета Politico.

© Газета.ru

«Нам нужно внести поправки в законы, чтобы те, кто может непосредственно заняться этим вопросом, включая бундесвер, также имели такие полномочия», — подчеркнул он.

Как пишет Politico, Германия может использовать вооруженные силы в рамках своей территории лишь при условии вооруженного вторжения. Полеты дронов классифицируются иначе, в этой связи армия ФРГ может сбивать дроны только над военными базами.

Неопознанные дроны вызвали панику в Германии

9 октября неизвестный беспилотник зафиксировали над базой НАТО в городе Гейленкирхен в Германии.

БПЛА пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии в течение минуты. После этого территорию вокруг базы немедленно обыскали, но ничего не нашли.

База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга альянса. Там размещено несколько крупных разведывательных самолетов AWACS.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее фон дер Ляйен назвала инциденты с беспилотниками в Европе гибридной войной.