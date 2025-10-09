Президент Казахстана посетит Россию 12 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что посетит Россию с государственным визитом 12 ноября.

Выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе, он предложил запустить совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север - Юг".