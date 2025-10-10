В партии Зеленского захотели снять Кличко с поста мэра Киева

В Верховной Раде Украины начались разговоры о возможной отставке мэра Киева Виталия Кличко. Глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Витренко объявил о регистрации проекта решения о снятии его с поста, передает телеканал «Новости.Live».

«Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус», — заявил депутат Рады.

Причины, почему был инициирован проект о выражении недоверия Кличко, не раскрываются.