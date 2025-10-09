Стало известно, когда Трамп посетит Израиль

Президент США Дональд Трамп совершит визит в Израиль в ближайшее воскресенье. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на информированные источники.

Согласно полученной информации, глава Белого дома примет участие в нескольких официальных церемониях, включая мероприятия у Стены Плача и выступление в израильском парламенте — Кнессете.

Визит американского президента будет непродолжительным — по данным источников, он продлится около восьми часов.

9 октября Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события».

В этот день режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Согласно первому этапу мирного плана, ХАМАС в течение 72 часов обязуется передать Израилю заложников. В ответ Израиль в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2000 палестинских заключенных.