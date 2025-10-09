Жителей Славянска призвали к эвакуации

Глава подчиняющейся украинским властям администрации Славянска Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться из-за приближения линии фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его соцсети.

В своем обращении Лях сделал акцент на стариках и семьях с детьми.

«Обращаюсь сегодня к жителям города. Настало время эвакуации. Хотя бы на отопительный сезон. Он будет сверхтрудным», — сказал он, сообщив о повреждениях энергетической инфраструктуры.

Славянск находится примерно в 80 километрах по прямой к северу от Донецка, в подконтрольной Киеву зоне Донбасса. От территорий, которые заняты Россией, в разных районах до городо 20-40 километров по прямой. Население Славянска на начало 2022 года оценивалось в 105 тысяч жителей.