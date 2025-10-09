WP: упоминания Трампа о Нобелевской премии могут снизить шансы на ее получение

Привычка американского лидера Дональда Трампа упоминать Нобелевскую премию мира может снизить его шансы на получение награды.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Трамп утверждает, что не ведёт политическую игру ради Нобелевской премии, хотя с момента возвращения в Овальный кабинет упоминает её публично каждые несколько недель — привычка, которая, по словам людей, знакомых с процессом награждения, может снизить его шансы», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что «явное стремление» президента США получить награду «уже повлияло на внешнюю дипломатию».

«По словам одного из бывших израильских переговорщиков, именно это могло подтолкнуть ХАМАС и Израиль к заключению соглашения на этой неделе — в надежде объявить о «мирном прорыве в самый последний момент» после двух лет войны, чтобы Трамп смог «забрать золото домой», — отмечается в публикации.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что американский лидер заслуживает Нобелевскую премию мира за достижение договорённости по исполнению плана урегулирования израильско-палестинского конфликта.