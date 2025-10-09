Трамп пообещал «великое время» для Израиля на следующей неделе

Трамп пообещал "грандиозные события" на Ближнем Востоке на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события».
Об этом глава государства рассказал в интервью газете New York Post (NYP).
NYP отмечает, что разговор состоялся спустя несколько часов после прекращения боевых действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Трамп также заверил, что предстоящая неделя ознаменует собой «грандиозные события» для ближневосточного региона.
9 октября режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.
Согласно первому этапу мирного плана, ХАМАС в течение 72 часов обязуется передать Израилю заложников. В ответ Израиль в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2000 палестинских заключенных.