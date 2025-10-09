Гуцул заявила о готовности к долгой борьбе ради интересов Гагаузии

Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что готова идти до конца, чтобы доказать свою невиновность и отстоять интересы региона.

"Моя единственная вина заключается в том, что, став башканом (главой региона - прим. ТАСС), я отказалась идти на сделку с правящей партией и не стала торговать интересами гагаузского народа. <…> Вместе со своими адвокатами и сторонниками мы будем до конца бороться за мою свободу, за мою репутацию и за доброе имя Гагаузии. Я верю: победа будет за нами - если не здесь, то в международных судах и правозащитных институтах, где правда и закон имеют значение", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политика.