Французский журнал потребовал отставки Макрона

Влиятельный французский журнал Le Point вышел с обложкой, содержащей прямой призыв к президенту Франции Эммануэлю Макрону покинуть свой пост.

© Газета.Ru

«Господин президент, выходите с высоко поднятой головой!» — гласит обложка журнала.

8 октября Бюро Нацсобрания Франции — высший коллегиальный орган нижней палаты парламента страны — отклонило предложение оппозиционной левой партии «Непокорившейся Франции» об отставке Эммануэля Макрона.

Как предположило издание Canard Enchaine, Макрон с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку.

После того как Себастьен Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, ряд оппозиционных сил выступили с требованием к нему уйти в отставку.

По мнению политолога-европеиста Вадима Трухачева, Макрон пойдет на такой шаг, если на протесты выйдет хотя бы 1% французов.