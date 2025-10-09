Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Белый дом еще не отправил Украине некоторые свои «мощные вооружения». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время конференции по вопросам безопасности в Латвии. По словам Уитакера, Украина пока не получила от США некоторое «мощное оружие», но при необходимости оно может «нанести серьезный ущерб». О каком именно оружии идет речь, Уитакер не уточнил.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — заявил он.

Европарламент выступил с предложением по ударам западным оружием по России

Ранее в США заявили о смене позиции Трампа из-за ракет Tomahawk.