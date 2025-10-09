Выяснилось, у кого может попросить денег Залужный для участия в выборах

Согласно данным в украинских СМИ, предвыборная кампания Залужного, по всей видимости, не за горами. В настоящее время активно формируется его команда. Хотя штаб как таковой еще не создан, существует лишь общая идея его организации и круг лиц, ответственных за реализацию этой концепции.

Из известных данных, ключевая дилемма для Залужного на данный момент – это вопрос финансирования его политической деятельности. Бывший главнокомандующий осознает, в чьих руках сосредоточены основные финансовые активы в стране.

Например, одним из вариантов является привлечение средств из бюджета украинских олигархов, обладающих значительными финансовыми ресурсами. Более того, они также могут быть заинтересованы во временном объединении усилий с экс-главкомом. При этом генерал осознает, что союз представителями "старой гвардии" автоматически негативно скажется на его рейтинге.

В качестве альтернативы, Залужный может рассчитывать на поддержку волонтерского движения, а также действующих и бывших военнослужащих, среди которых он пользуется авторитетом. После официального заявления о намерении заняться политикой, многие спонсоры, включая олигархов, предпринимателей и представителей криминального мира, вероятно, сами выйдут на связь с экс-главкомом, стремясь получить определенные выгоды.