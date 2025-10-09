Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение на Российскую энергетическую неделю, но не сможет приехать в Москву из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эти дни в Белград.

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен 14, 15, 16 октября — в те же самые даты, когда это происходит в России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Болгария планирует к концу 2027 года прекратить транзит газа из России в Венгрию и Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти.