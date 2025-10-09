Пока вы не уснули: отказ Вучича от визита в Москву и смерть известного шансонье

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вучич отказался приехать в Москву из-за главы ЕК

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение на Российскую энергетическую неделю, но не сможет приехать в Москву из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эти дни в Белград.

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен 14, 15, 16 октября — в те же самые даты, когда это происходит в России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Болгария планирует к концу 2027 года прекратить транзит газа из России в Венгрию и Словакию.

Читать новость полностью

Путин назвал причины катастрофы азербайджанского самолета

Президент России Владимир Путин заявил, что самолет AZAL был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками. Об этом сообщает ТАСС.

Катастрофу самолета AZAL Путин прокомментировал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский президент связал авиакатастрофу в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

Читать новость полностью

Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года, сообщает EUObserver со ссылкой на источники. Изначально Венгрия настаивала на исключении для своей страны, но на недавней встрече послов ЕС возражений не выдвинула.

Сейчас главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии, уточнили источники портала. Словакия может пересмотреть свою позицию до встречи министров иностранных дел ЕС 20 октября или до саммита ЕС 23 октября.

Австрия продолжает требовать специального отступления для разморозки российских активов на два миллиарда евро с последующей передачей их Raiffeisen Bank. Германия и еще десять стран выступили против этой инициативы, что создает риск наложения вето на весь пакет санкций.

Читать новость полностью

Европарламент выступил с предложением по ударам западным оружием по России

Европейский парламент предложил отменить запреты на применение Украиной западного оружия для атак по России без каких-либо ограничений.

«В Европарламенте требуют убрать все барьеры на использование западных вооружений, поставляемых Украине, для поражения военных мишеней на российской территории», — указано в принятой резолюции.

Кроме того, парламент ЕС обратился ко всем странам-членам с призывом срочно оказать Киеву новую военную поддержку и присоединиться к коллективным приобретениям дополнительного арсенала, в первую очередь «снарядов для систем противовоздушной обороны».

Читать новость полностью

Вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен провалились в Европарламенте

Депутаты Европарламента не поддержали ни один из двух вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Обе резолюции были отклонены.

Согласно результатам голосования, инициативу, выдвинутую "Левыми", поддержали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались. За резолюцию, предложенную "Патриотами за Европу", проголосовали 179 депутатов, при этом 378 выступили против, еще 37 воздержались.

Для того, чтобы вотум недоверия прошел, его должны были поддержать не менее 361 депутата. Пока такое количество не набирается, даже если сложить всех недовольных работой главы Еврокомиссии (при условии, что они голосовали по-разному).

Читать новость полностью

Умер исполнитель хита 90-х

Певец Ефрем Амирамов ушел из жизни в возрасте 69 лет после тяжелой болезни. Об этом со ссылкой источник в лечебном учреждении Нальчика пишет ТАСС.

Смерть певца подтвердила и его пиар-менеджер Виктория Воропай.

По данным представителя республиканской клинической больницы, исполнитель популярной в 1990-х песни «Молодая» скончался в реанимации после тяжелой болезни, пишет РИА Новости.

Читать новость полностью

Миллер предупредил об аномально холодной зиме

Долгосрочные прогнозы метеорологов говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он добавил, что такие зимы случаются примерно раз в 20 лет, пишет ТАСС.

По данным агентства, глава «Газпрома» сделал ряд заявлений наступающем отопительном периоде, деятельности и планах компании в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — отметил Миллер.

Читать новость полностью

Мужчина выкинул ребенка из окна в Уфе

В одном из районов Уфы человек скинул ребенка с четвертого этажа дома, пострадавший пережил падение, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Пострадавшему ребенку около четырех лет, по предварительным данным, мужчина скинул его из окна четвертого этажа в Орджоникидзевском районе, указал Мавлиев, передает ТАСС.

По словам градоначальника, власти Уфы окажут необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы.

Читать новость полностью

Сгоревший заживо экс-чиновник Смоленской области оказался ветераном СВО

© Соцсети

Сгоревший заживо экс-чиновник Смоленской области Олег Иванов оказался ветераном СВО.

Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«После возвращения на гражданку он занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт. Накануне он привез ее в тот самый центр Мещерякова, там собирают помощь для участников СВО. Иванов решил переночевать в своем доме на колесах и сегодня утром поехать домой в Смоленск, но ночью, пока он спал, его микроавтобус загорелся», — говорится в публикации.

Читать новость полностью

Самойлова подала на развод с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что Самойлова подала заявление на развод еще 6 октября и уже оплатила госпошлину. Причины разрыва не называются, однако ранее девушка опубликовала в соцсетях сообщение о том, что она «устала быть сильной».

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — заявила она.

Читать новость полностью