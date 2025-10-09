В Италии озвучили мрачный прогноз для Европы

Бывший премьер Италии Марио Драги заявил, что в новом мире будут «новые победители и новые проигравшие»: победителями станут страны, обладающие технологиями и природными ресурсами, поэтому успехи Европы будут небольшими. Об этом сообщает Bloomberg.

В развернутом интервью Bloomberg бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка заявил, что произвольные действия стали правилом, а не исключением в современном мире. Также он назвал современный мир «миром блоков».

Драги прокомментировал тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что после введения этих тарифов в одностороннем порядке нынешним и будущим лидерам будет проще, чем раньше, делать то же самое.

Драги добавил, что США больше не являются «лидером миропорядка». Говоря о Китае, Драги заявил, что Пекин сталкивается со множеством структурных экономических рисков на фоне переходного периода в отношениях с США.

«Ясно одно: мы наблюдаем восхождение Китая. Китай становится и уже стал еще одной мировой сверхдержавой. США и Китаю придется как-то сосуществовать», - подчеркнул Драги.

Драги описал трудности в стабилизации отношений Пекина и Вашингтона, связанные с тем, что обе страны никогда не шли на уступки другим мировым державам.

В то же время Драги очень оптимистично настроен в отношении бума искусственного интеллекта. Он сравнивал его с открытием электричества и подчеркнул, что ИИ изменит жизнь большинства людей.

Ранее Драги предупредил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, что бездействие угрожает суверенитету Евросоюза. Год назад Драги представил свой план экономических преобразований в ЕС, составленный по заказу ЕК. Он заявил, что Евросоюзу необходимы радикальные перемены, чтобы не проиграть конкурентную борьбу с Китаем и США.

Через год Драги предупредил, что ситуация для ЕС стала еще хуже. За 12 месяцев было достигнуто только 11 процентов поставленных перед блоком целей. Госдолг ЕС в ближайшее десятилетие вырастет на десять пунктов, и блоку потребуется 1,2 триллиона евро инвестиций в год, а не 800 миллиардов, как планировалось раньше. Драги подчеркнул, что бездействие угрожает не только конкурентоспособности ЕС, но и его независимости.