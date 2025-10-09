Европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко

Долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

© Газета.Ru

Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — заявил он.

Миллер добавил, что с точки зрения цикла в 20 лет, в ближайшее время наступит аномально холодная зима, которая в абсолютных цифрах будет означать температуру в -25°С во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края.

По словам главы «Газпрома», наступление аномально холодной зимы никак не зависит от предыдущей, она может быть и очень теплой и даже бесснежной.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на 9 октября около 60% территории России уже покрыты снегом. Высота снежного покрова везде различается. Так, например, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13-18 см. Отдельно Вильфанд выделил Дальневосточный федеральный округ, в котором под снегом находится почти вся территория.