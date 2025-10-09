Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине
Литва передала временному поверенному в делах России в Вильнюсе Александру Елкину ноту протеста из-за российских ударов по Украине.
Об этом сообщил МИД республики.
Министерство также подчеркнуло, что Вильнюс продолжит поддерживать Киев. Кроме того, МИД Литвы потребовал от России прекратить удары по территории Украины.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар «Геранями» по порту Ильичевск в Одессе в момент приема западного оружия. Отмечается, что за 14 минут в порт прилетело 7 беспилотников.